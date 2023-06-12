近日有民眾目擊台大醫院急診室等待床位的病患，從急診室一路排滿整條走廊，甚至外溢到一樓大廳電梯口，其他醫院也有上百名病患在等床，胸腔科醫師蘇一峰表示，衛福部竟對外稱「沒有缺床」，直酸「一切都是大家的幻覺？」衛福部11日發聲明強調，多家醫院均回復狀況正常。蘇一峰隨即查到林口長庚、台大、北榮、台北馬偕等醫院的等待住院人數，質疑難道這些醫院太小間？還PO出基層醫師爆料現況就是缺病床。

國民黨立委王鴻薇11日也曾發文強調，因為衛福部改變醫院評鑑制度時間。從6到8月因為各大醫院集中評鑑，由於護理師不足最後都只好砍病床。早就有朋友跟她說，現在台大醫院的急診室好像野戰醫院，一堆病床，令人觸目驚心。

衛福部11日發聲明表示，近2週急診就診無明顯上升，加護病房空床數持續維持約1100床至1300床，重症醫療穩定供給；按平日監測資料顯示，台大、林口長庚等部分醫學中心，每日等待住院人數約70至100人，將持續監測急診、醫院調床及轉診合作機制，11日多家醫院均回復狀況正常。

蘇一峰今(12日)發文提到，衛福部發新聞稿說，各大醫院急診等待病床的問題已經改善沒事了。但他舉最新數據，林口長庚住院等待人數154人、加護病房1人，台大醫院等待住院95人，台北榮總等待住院41人、加護病房2人，台北馬偕等待住院43人、加護病房6人，直呼「我看這些醫院一定是太小間，因此不能列入大醫院的行列...？」

蘇一峰還說，親自打電話到各醫院，院長拍胸脯說沒有問題，沒有急診壅塞沒有缺床問題，「醫院的基層來信爆料啦！結果是說一套做一套啊！（衛福部）皇上，你被騙了啊！事實就是沒床了啊！」

他PO出爆料內容「蘇醫師您好，我們是XXXX醫師。衛福部次長王必勝昨天有說跟各大醫院院長聯絡過了，都表示急診能量無虞。但本院院長睜眼說瞎話，今天早上院務會議馬上做出三點決議：1.取消大夜班不入病人之限制，2.超過10天管控超長住院，3.考慮徵收住院病房當作新增急診留觀病房。本院的狀況跟其他醫院應該很類似，因為護理師離職率太高，所以病床數開不起來。」