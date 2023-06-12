音樂才女陳綺貞遭工作夥伴兼前任鍾成虎控訴是「雙面人」，爆料陳綺貞半夜用簡訊霸凌同事，將情緒發洩在同事身上，還違約私下接活動，陳綺貞所屬經紀公司添翼創越認同鍾成虎的言論，陳綺貞則沒有回應，五月天阿信此時發文聲援：「喧嘩之時，也許難以聽見所有真相」，陶晶瑩也曬出與陳綺貞聚會照寫下「難道誰大聲就贏？惡人先告狀的速度超乎想像」，疑似為陳綺貞不平。

陶晶瑩12日在社群平台發文，曬出先前與陳綺貞、徐佳瑩、許哲珮、林依晨的聚會照片，她談起最近發生的各社會事件，包括幼兒園餵藥案和各界的性騷案，有感而發：「這世界不知道從什麼時候開始，變成一個激情、失去理性的大漩渦，不明究裡的憤怒、酸、惡意攻擊，讓真相和謊言都攪在一起，加害者大言不慚繼續作秀、最後失去了公理正義。」更直言「難道誰大聲就贏？惡人先告狀的速度超乎想像；已經壞事做絕還要戴上偽善的面具，裝、演，維護殘存的尊嚴、企圖說服還有一些願意相信他們的良善之人。」

陶晶瑩認為就算舌粲蓮花，但還有法律可以還原真相，也要面對呈堂證供，呼籲如果不想被牽著鼻子走，試著學習不先批判，也希望更多的人討回公道，貼文沒提到陳綺貞，但不少網友認為是為陳綺貞發聲，紛紛留言：「陳老師加油」、「支持綺貞」、「支持綺貞支持陶子」。

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