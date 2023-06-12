據韓國檢察官週一(6月12日)發表的聲明，一名韓國三星電子的前高管遭韓國司法部門起訴，罪名是涉嫌竊取該公司的技術以在中國建立「山寨版」晶片工廠。

《美國之音》引述《路透》報導說，韓國水原地方檢察院週一以違反《產業技術保護法》和《不正當競爭防止法》的罪名將這名三星電子前高管逮捕並提起訴訟。據了解，被告在韓國晶片製造產業有28年工作經歷，並曾擔任三星電子常務與韓國記憶晶片製造商海力士半導體（SK Hynix）公司的副社長。他被指控於2018年至2019年期間，以不當手法獲取並使用三星電子半導體工廠基本工程數據（Basic Engineering Data）、工藝流程圖、設計圖等信息。

檢察官表示，上個月被捕的被告否認了這些指控。不過經查發現，這位三星前高管在成立一家半導體公司後，企圖在距離三星電子西安半導體工廠僅1.5公里（1英里）處興建山寨版三星晶片廠。不過由於台灣一家電子產品製造商曾承諾的8兆韓元（約合62億美元）投資落空，工廠建設項目未實際進行。

檢察官說，他們還起訴了涉嫌參與犯罪的另外6人，其中包括一名被指控洩露三星半導體工廠建築計劃的檢驗公司員工。據檢察官估計，機密被盜給三星電子帶來至少3000億韓元（約合2.33億美元）的損失。

韓國檢察官辦公室表示：「在晶片製造競爭加劇的情況下，嫌犯此舉動搖韓國晶片產業基礎，對我們的經濟安全造成沉重打擊，這是一種嚴重的犯罪行為。」

三星電子和海力士半導體拒絕對此置評。

《美國之音》表示，韓國近期誓言加大對其晶片產業的支持力度，韓國總統尹錫悅上週四(6月8日)稱，在美中緊張局勢加劇的情況下，晶片行業的競爭是一場「全面戰爭」。