昨（11）日23時許蘆洲分局德音所接獲110通報，於新北市五股區登林路上有人放鞭炮，立即派遣線上警力到場查看，現場僅發現鞭炮痕跡，立即調閱路口監視器釐清案情。

警方表示，調閱監視器發現1台普重機，於上述時間至現場燃放鞭炮後隨即離去。經調查為21歲吳姓男子與友人嬉鬧、燃放鞭炮，警方於案發後3小時內將違序男子查緝到案，警詢後全案依違反社會秩序維護法第63條偵辦。

蘆洲分局呼籲，放置、投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞可處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰。