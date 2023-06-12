「義饗好食光」住宿專案， 6月底前訂4人溫馨家庭房，可享早鳥優惠。（義大天悅飯店提供）

童趣樂花園設有超大沙坑區、軌道車車區、溜滑梯、智能互動牆、電子曲棍球區等，堪稱孩子們的快樂天堂。（義大天悅飯店提供）

「景緻和洋式套房一泊二食」住宿專案，限時優惠6600元可入住定價25000元的18坪景緻和洋式套房。（義大皇家酒店提供）

旅客於6月入住景緻和洋式套房，再加贈牛排屋鐵板燒或柳町日料主廚特製套餐2客。（義大皇家酒店提供）

義大世界園區內兩間飯店分別推出一泊二食住宿專案搶客。（義大皇家酒店提供）

暑假出國機票、住宿價格暴漲，搶攻夏日國旅商機，義大世界園區內兩間飯店分別推出一泊二食住宿專案搶客。義大天悅飯店祭出限時早鳥優惠，每人1322元即可入住4人溫馨家庭房，還可暢享自助早餐和各國經典麵食吃到飽，CP值頗高。

高雄近年來結合港都特色、人文藝術以及音樂文化底蘊，出現許多新景點，吸引眾多遊客到港都觀光；加上知名藝人以及國際天團陸續宣布在高雄開唱，促使高雄旅遊熱潮持續延燒。今年夏天，高雄港埠旅運中心首度迎來大船入港，帶來世界各地的旅人，對於振興高雄疫後旅遊市場有一定助力。

「義饗好食光」限時優惠 一泊二食每人1322元

義大天悅飯店推出「義饗好食光」住宿專案，6月30日前下訂，原價6288元的家庭房可享早鳥優惠價5288元，每人1322元即可入住4人溫馨家庭房，並享用翌日自助式早餐4客（2大2小）以及百匯麵食吃到飽4客（2大2小）。周六每房每晚加價1500元，日限10間，住宿日期從7月1日至8月31日止。

業者特別推出「國際麵食吃到飽」，主廚特別設計一系列套餐，從開胃菜到主食全都現點現吃，無限供應。開胃涼菜有韓式蜜汁章魚、紫蘇捲，前菜小點則是港式燒賣，這個系列最大的賣點就是多款口味殊異的麵食吃到飽，有中國傳統北京炸醬麵以及乾燒伊府麵、日式烏龍麵和蕎麥麵、微辣又帶點甜味的新加坡經典叻沙麵，連歐洲美食也端上桌，主廚特製義式海鮮番茄義大利麵以及工序繁瑣的千層麵，還有台灣國民美食牛肉麵以及小卷米粉，主廚更加入蝦子增加鮮度。各國風味麵食滿足口腹之慾，又填補想出國吃美食的心。

兩天一夜奢華輕旅 25000元豪華套房入住免7000

義大皇家酒店是全台罕見結合休閒飯店、大型購物商場、主題遊樂園於一體的多元化度假勝地，上千坪休閒設施讓旅客盡情玩樂。因應疫後出遊熱潮，業者特別推出兩天一夜奢華輕旅行「景緻和洋式套房．一泊二食」住宿專案，售價6600元即可入住定價25000元的18坪景緻和洋式套房，再享房內MINI BAR飲品、翌日星亞自助餐廳的早餐，現省18400元。若於6月入住再加贈牛排屋鐵板燒或柳町日料主廚特製套餐2客。此專案至6月30日止，限周三至周日入住，周六入住每房須加價1000元，端午連假不適用。

現在下訂義大皇家酒店，在6月22號當天辦理入住的房客，可參加「龍粽義心慶」端午活動，現場會抽出味全龍簽名球衣、簽名球以及應援毛巾，與球迷歡慶端午。