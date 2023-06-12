韓國檢察機構逮捕並起訴了一名三星電子的前高主管，他涉嫌竊取三星內部商業機密，並試圖在中國大陸成立三寨化的晶片工廠。

美聯社報導，水原地方檢察官沒有透露這位三星前高級主管的姓名，只透露他現年65歲。此人在2018~2019年間，藉職位權利非法獲得三星的工廠藍圖和潔淨室(clean-room ,無塵室)的設計，然後帶著這些設計到西安市附近，試圖複製一間晶片工廠，但並沒有成功。

檢察官稱，此對三星來說，他所盜竊的技術至少價值 3000億韓元（71.7億新台幣）。除了65歲主謀之外，他也僱用6名三星的內部員工協助他。

半導體是韓國的主力產業，2022年，半導體業佔韓國出口總額的17%。

檢察官將這位嫌犯描述為「韓國內半導體業的頂級專家」，在業界的地位很高。在三星工作18年後，又在SK海力士(SK Hynix)擔任了相似的職務長達10年。

檢察官說，這名業內大佬後來在中國大陸和台灣投資者的支持下，前往中國大陸、新加坡創立新的晶片製造公司，並且以更高的待遇從三星、海力士「挖角」了200多名晶片工程師，最大的罪行是竊用三星關鍵技術。

報導稱，從三星竊取的製造機密，主要是設計潔淨室的分，它的重要性是防止半導體製造過程中遇到污染，檢察官將其稱為「國家核心技術」。

檢方的新聞稿寫道「嫌疑人……試圖在中國大陸複製整個（三星）工廠，批量生產相同品質的半導體…如果該工廠真的建成，並生產與三星同等級的晶片，韓國的半導體產業將受到不可逆轉的損害。」