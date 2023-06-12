涮樂和牛新竹經國店13日起試營運，用餐當日只要打卡分享每成人即可享有東石漁港直送的「XXL大蛤蜊」一份。（馬辣集團提供）

涮樂和牛鍋物提供飲品、冰品等多種好料，夏季吃鍋也能很享受。（馬辣集團提供）

馬辣集團旗下品牌持續拓點，6月初才在新竹開創新興燒烤吃到飽品牌「夯下去新潮和牛燒肉」，今（12日）又宣布13日將於新竹再拓火鍋吃到飽新品牌「涮樂和牛鍋物」強勢進駐新竹市東區，地點就開在「夯下去」的樓上，整棟涵蓋燒肉加火鍋雙品牌，還有免費停車場，並推出多種優惠，讓新竹的吃貨們又多了個高CP值的店家新選擇。

「涮樂和牛鍋物」新竹經國店以溫潤木作、紅色格柵與大量和風畫作佈滿全室，營造出日式新穎又溫馨的用餐環境，上百坪的佔地，桌型2～12人皆有，可滿足多種聚餐目的與各式客群，還有附設免費停車場。湯底部分以鴛鴦鍋呈現，合計有10種，台、日風味一應俱全，首推北海道日高昆布鍋物＋信成麻油石頭鍋，嚴選日本北海道空運來台，每公斤2000元的高檔日高昆布慢火久熬，天然滋味、甘醇鮮美。

另一邊石頭鍋，則是使用日據時代經營至今的金字老牌「信成製油廠」所產製的黑麻油，以中低溫爆炒新鮮大蒜、青蔥、乾魷魚、洋蔥，炒至軟化，色呈焦糖琥珀，待甜味大量釋放，加入肉片拌炒，再沖入特製柴魚高湯，炒肉、涮肉雙重口感皆可享有；另有鮮香麻辣鍋、養生藥膳鍋、花雕雞腿鍋、老罈酸菜白肉鍋、北海道起司牛奶鍋、關東壽喜燒、靜岡特濃番茄鍋、九州濃厚豚骨鍋可供選擇。

肉品部分選用冷藏濕式熟成原肉，包含美國SRF極黑和牛、澳洲M6-M9＋黑毛和牛等多達12種品項，另外還有美國見島和牛搭配義大利Urbani黑松露的現點現做「炙燒松露和牛握壽司」；海鮮部分則有鮮嫩巴沙魚、東石蛤蜊、鮮甜白蝦、深海透抽4種，而自助吧則全日配有冰溫水霧長效保鮮，提供新鮮時蔬、小農瓜果、手工鍋物，共55至60種精選菜色，以及8種異國泡麵隨你選；主食則是真實有肉的美澳和牛咖哩、壽喜燒豚丼、松露野菇炊飯、日本味島香鬆等，同時有飲品冰品可嘗。

涮樂和牛新竹經國店13日起試營運，用餐當日只要打卡分享每成人即可享有東石漁港直送的「XXL大蛤蜊」一份，予以Google予以五星好評即贈「北海道生食級干貝」，或是當月壽星提前至少1日訂位，即贈「九孔鮑魚」、加入官方[email protected]好友即贈「大帆立貝」，官方FB／IG指定貼文留言＋分享還有機會抽中同行免費餐券。