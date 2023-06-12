修杰楷（左起）、謝瓊煖、蔡燦得、是元介出席《華燈初上未來版》發布記者會。（ HTC VIVE ORIGINALS提供）

1. 修杰楷(左起)、謝瓊煖、百聿數碼執行副總洪任中、HTC VIVE ORIGINALS總經理劉思銘、中華電信個人家庭分公司處長謝嘉吾、故事工廠駐團編導黃彥霖、蔡燦得、是元介出席《華燈初上未來版》記者會。（ HTC VIVE ORIGINALS提供）

《華燈初上》影集延續熱潮，製作單位百聿數碼授權與HTC VIVE ORIGINALS合作《華燈初上未來版》，由林心如再度擔綱製作人，修杰楷、謝瓊煖飾演的葛檢、阿季也將驚喜現身，此外也將加入蔡燦得、是元介等實力派演員，延續《華燈初上》的條通情懷，讓觀眾體驗全球首創由真人結合虛擬實出的虛擬互動戲劇。

《華燈初上未來版》是全球首部真人演出，可同時多人連線的虛擬互動戲劇，裡面還結合了歌手Julia 吳卓源的虛擬演唱會，演員修杰楷、謝瓊煖、蔡燦得、是元介及HTC VIVE ORIGINALS總經理劉思銘、百聿數碼執行副總洪任中等貴賓12日出席記者會，現場宣布6月12日起開始售票，上部曲將在6月30日首播，9月底更將於Hami VR上架。

《華燈初上未來版》由華燈角色穿越到600年後的未來，被問到有沒有想像過600年後的樣子？有沒有想要留下什麼？是元介與蔡燦得很有默契，不約而同說「貓」。謝瓊煖則是想留下狗狗，之前她想為過世的狗狗製作VR，但被告知用手機拍的影片不行，如果用VR拍的才可以。修杰楷還沒回答想留下什麼？就被問「不是太太嗎？」他笑說：「600年太短。」接著又自嘲說「她說不定連3年都覺得久。」他想留下值錢的黃金，供600年後生活使用。

修杰楷、謝瓊煖、蔡燦得和是元介也在記者會透過電腦體驗未來版，修杰楷、謝瓊煖以原劇角色現身，帶給觀眾驚喜彩蛋，兩人都是第一次看到在360度攝影棚，用容積攝影拍出來的效果，覺得十分驚艷。修杰楷說：「這是滿不一樣的體驗，360度都有攝影機，要用電腦運算才能看到自己的樣子。」回到家後，修杰楷則跟老婆賈靜雯說自己拍的是「超級英雄的電影系列」。

謝瓊煖在未來版造型不一樣，她說 ：「衣服細節呈現都很真實，連皺摺都看得出來。」修杰楷在預售期間特別進入特別版搶先體驗，因為角色上有藍勾勾，讓他被粉絲認出來。此外，也出現修遇到葛檢同框的有趣畫面，修杰楷也透露有機會會帶女兒一起體驗。

蔡燦得、是元介也將在劇中分別扮演蘿絲媽媽和吳少強，由於已有原版的林心如、鄭元暢深植人心，問兩人壓力大不大？他們說：「還好，因為事前就被告知是600年後的世界，而且兩人的記憶已被塵封，所以是全新的故事。」壓力比較大的部分反而是表演方式，《華燈初上未來版》拍攝不同於傳統戲劇，全程是在360度的全綠key的虛擬攝影棚拍攝，拍攝過程不能NG，不然就要重頭再來，因此就如同舞台劇一般，事先排練很重要，因此演員們事前都至少花了半個月進行排練，才得以順利完成拍攝。

蔡燦得和是元介第一次進棚拍攝時，都覺得很可怕，有些無助，因為看不到也想像不到自己在演什麼，但熟悉後就覺得很好玩，很愛打電動是元介一直很想在綠key前拍科幻戲，因此每天回家後就開始想一堆動作，幻想自己有上百種的武器，被問拍攝時會不會尷尬？他笑說：「只要自己不尷尬，尷尬的是別人，我不會笑場，但旁邊的人都在笑。」

HTC VIVE ORIGINALS總經理表示劉思銘是由實力派演員真人演出，多人連線互動觀影打造前所未有的沉浸式戲劇，這是一個新的娛樂方法，有各種的玩法，不只是遊戲，不只是戲劇，而是下一個世代新的空間娛樂。

《華燈初上未來版》的背景發生在600年後的林森北路，街上依舊有著「光俱樂部」，但卻是個先進科技和崩壞社會並存的未來，觀眾可以隨著演員踏上尋找過去的冒險旅程。故事分成上下兩集，上部曲將在6月30上線，下部曲在8月10日上線。