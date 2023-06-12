全國中正盃游泳錦標賽12日於台中市北區國民運動中心游泳競賽館，進行5天賽程的最後1天激戰，杭州亞運400公尺混合接力的最後兩個國手名額，100仰、100蝶代表權分別由吳以恩、徐安獲得，搭上亞運國手列車。

全國中正盃游泳錦標賽是國內泳將爭取杭州亞運資格最後的達標賽，而今年3月初馬來西亞公開賽由陳思安、吳以恩、林姵彣和黃渼茜聯手拚出4分11秒47，打破2009年香港東亞運動會由陳廷、陳怡娟、程琬容和楊金桂締造的全國紀錄4分13秒08，成功達到杭州亞運4分18秒19參賽標準，但可惜在選手抗議下，體育署選訓小組要求以這次中正盃自由式、蝶式、仰式、蛙式4式100公尺成績最好的選手來遴選，也讓原本達標的4位泳將必須再比一次，來確保自己的杭州亞運資格。

前4天賽事中，100蛙林姵彣、100自黃渼茜順利保住國手資格，12日中正盃泳賽最後1天賽程，吳以恩游出1分03秒47破大會紀錄1分03秒47，保住亞運接力的資格，不過原本100蝶代表陳思安只游出1分02秒34，不敵競爭對手徐安的1分01秒75，最後由徐安取得亞運資格。

這次中正盃試圖保住亞運資格的吳以恩和陳思安承受到不少場內、場外的壓力，吳以恩先前為了力拚亞運達標放棄大學獨招，只能先辦理休學，但原本到手的亞運資格生變，更糟的是，吳以恩在今年全大運結束後確診新冠肺炎，休息整整一周無法訓練，直到中正盃兩周前才重新訓練，讓她在100仰比賽前大哭來發洩壓力後才能參賽。

陳思安則是近幾個月飽受網路人身攻擊，而個性內向的她苦都只能往肚裡吞，教練也安排進行心理輔導，最後還被查出胃穿孔，導致這幾個月體重驟降，又在中正盃落敗，痛失參加亞運的機會，上岸後立刻飆淚痛哭。

徐安成為4個接力隊友中唯一新生力軍，表示：「剛上高師大體育研究所，相對訓練量下降，最近1年的成績一直不好，其實今年全大運時比不好，很要感謝我的教練廖偉辰和防護員一直鼓勵我，這次中正盃成績接近我個人的最佳1分01秒52，上屆我無緣亞運，很高興這次能參加，一定會跟隊友好好合作，希望接力可以往前6衝刺，讓大家知道我們不只是志在參加。」

經過中正盃最後達標賽，爭取到杭州亞運參賽資格的選手，分別是男子王冠閎（100、200蝶）、王星皓（400混）、莊沐倫（50、100仰）、黃國庭（800自）、蔡秉融（200蛙）、林姵彣（50、100蛙）和400混接力黃渼茜、吳以恩和徐安。

徐安在中正盃100蝶拿到第1，獲杭州亞運接力資格。（中華民國游泳協會提供）