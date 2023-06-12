icyball冰球樂團與粉絲近距離互動。（何樂音樂提供）

icyball冰球樂團推出全新EP《Boyz on Top》，向來作品遊走尺度邊緣的他們，這次特別選在深夜時段「做壞事」，在夜生活相當精彩的信義區酒吧舉辦感謝祭與粉絲互動。看著歌迷中午就來排隊、最小的年齡才12歲，如此盛況讓他們充滿感動，「很開心有那麼多小可愛，陪我們一起瘋、一起鬧，讓我們這期間限定的偶像之路耀眼奪目」。

團員們在活動上也豁出去，對於樂迷各式各樣的要求全部接單，展現滿滿誠意，前100名入場的粉絲更獲得與團員們69秒四打一的親密互動時間。粉絲開出的要求五花八門，像是喝交杯酒、拿項圈、拿皮鞭合照、請團員錄起床鬧鐘，甚至還力拱團員們親臉頰。

有趣的是，icyball冰球樂團的最新主打〈轉生成椅子在二手傢俱店等待邂逅的我是否搞錯了什麼Sit Down Please〉被封為「純情硬漢之歌」，歌名長達24個字，歌詞講述一張被擺在二手家具店的椅子，直挺挺地站在牆邊，椅子的動彈不得，與音樂強烈的律動感互相拉扯，將那種想要靠近卻又無法主動接近、只能等待對方先動作的無奈和壓抑，MV上線一天就突破10萬人次觀看。

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