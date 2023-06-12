知名導演彭啟原日前於臉書發文痛斥，已故歌手邱晨30年前曾強暴女實習生，更直指「去死吧！ 這些色魔」。客委會表示，因邱晨早年相關爭議事件，對相關人士及家屬造成不必要的困擾，宣布停辦7月的紀念音樂會。

彭啟原臉書寫道，那1年拍攝公視節目的第3年，帶著一個大傳系的實習女生，對實習生動手的是一位非常有名的歌手，雖然事情發生距今已30年，該歌手也離世，但對那位歌手的憎恨卻絲毫不減，更直指其「色魔」。

游姓女當事人昨日也在臉書描述事件發生的過程，也向大眾證實強暴者為邱晨，「即使其人已逝，但做過的事情不會消失」。

客委會表示，為感念已故知名客籍音樂人邱晨(邱憲榮)一生對台灣流行音樂及社會運動的貢獻，原規劃於今年7月辦理紀念音樂會，但因近日傳出邱晨早年相關爭議事件，短時間內恐難以及時釐清。

客委會表示，為避免音樂會的舉辦反擴大爭議，致失去紀念活動本意，亦對相關人士及家屬造成不必要的困擾，因此宣布停辦。

客委會強調，任何決定都無法抹滅邱晨生涯對音樂界的貢獻，但對於相關人士或其家屬處境及情感尤其感到不捨，除表達慰問，也期盼社會各界能夠給予高度尊重，避免造成任何無心的傷害。