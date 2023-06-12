王淨日前接受《明潮》雜誌專訪，挑戰「王淨的一天-快問快答」， 被問到睡前會做什麼事？與曹佑寧愛得大方的王淨透露：「會傳訊息給另一半，跟他說晚安我要睡了，然後再繼續滑手機，滑到睡著為止。」
王淨說，她起床前會抓30分鐘躺在床上滑手機，接著語出驚人自曝她生一種病，「常常家裡會出現一些我不知道為什麼會擁有的包裹，後來我仔細去看了一下自己網拍的購買紀錄，原來是我會在半夢半醒之間，不小心亂買一些我根本用不到的廢東西。」
她坦言之前買了一個摺疊浴缸，但是尺寸大到連廁所的門都進不去，所以她花的6千元就這樣沒了，由於她原本都是採取貨到付款，但現在改成設定信用卡扣款，「每個月看到信用卡的錢消失太多，我就知道要節制。」
王淨今年25歲，她給現階段的狀態打了85分，坦言如果在今年之前，她會打60分，但是今年開始覺得人生有了一個方向和目標，所以一瞬間給自己加了25分，她期待在接下來的生命裡可以把剩下的25分填滿，她之前也跟《返校》導演徐漢強聊過，徐漢強覺得人生25歲其實是一個很剛好的時間，她認為：「就是你沒那麼幼稚，也沒那麼衝動和迷惘，同時對未來有一些未知，但是大概有一點點自己的雛型了，所以對未來會有很多的期待，反而不是害怕。」25歲的她，在半熟的年紀，退去青澀稚嫩，變得更加自信安定。
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