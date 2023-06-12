民進黨性騷擾包庇事件，6月9日公布婦女部前主任許嘉恬包庇案調查結果，調查小組認為情節屬實；至於當時副祕書長林飛帆的相關處置與中央黨部既有規定並無相違背之處。對此，前立委郭正亮認為，林飛帆並沒有做實質的質疑，那就表示林飛帆並不適合當立法委員。民意代表如果只就程序面看起來沒問題，就不再揭弊，那這種民意代表可以回家睡覺了！

民進黨調查指出，許嘉恬曾向林飛帆提及部門有發生性騷擾事件，但未透露細節，僅表示當事人沒有意願走申訴流程。林飛帆則向許嘉恬表達，若當事人有意願走性平申訴，黨部應提供必要的法律協助，也應儘速終止與廠商的合作。林飛帆相關處置，與中央黨部既有規定並無相違背之處。

對此，前立委郭正亮12日在中天電視《大新聞大爆掛》表示，這完全只就程序追究，因為許嘉恬直接說那位女生沒有要交給性平調查小組，然後林飛帆就信了，他只就程序表面說既然女生沒有提告，那就結束、結案了！

郭正亮指出，林飛帆並沒有做實質的質疑，那就表示林飛帆並不適合當立法委員。民意代表如果只就程序面看起來沒問題，就不再揭弊，那這種民意代表可以回家睡覺了！

郭正亮也推測，民進黨那時候的氛圍就是根本沒有性平案件，「不然你告訴我，許嘉恬和林飛帆任內，請問你們有舉報過哪一個性平案件？有誰被懲處？你告訴我有沒有一個案子？我們事實上就沒有看到！」

郭正亮提到，「我今天早上又恭喜王鴻薇一次，你既然這麼愛九萬哥出來選，就讓他選吧！讓公眾來評論！」「我覺得賴清德也不想得罪蔡英文，因為林飛帆是小英男孩，民進黨是全力在栽培他。」

郭正亮直言，「我沒有看過一個人沒當過青年部主任或任何部的主任，一來就直接當副祕！」哪有人這樣坐直升機上來的？民進黨有哪一個年輕人是這樣上來的？不可能！大部分都是從小專員，然後副主任、主任，升到副祕沒幾個。

郭正亮強調，簡單講就是要蹭太陽花學運的風，他就蔡英文提拔的，「我認為顯然就是內部有一股很強大的力量，認為要讓他選到底」。

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