台中市神岡區多處自來水管老舊將更換，立委楊瓊瓔12日出席施工說明會。（陳淑娥攝）

台中市神岡區多處自來水管老舊將更換。（楊瓊瓔服務處提供）

台中市神岡區中山路、厚生路等一帶，因自來水管老舊，滲漏情形嚴重，居民用水十分不便。立委楊瓊瓔及市議員羅永珍要求自來水公司納入管線更新計畫，目前已完成發包，預定7月開工，水公司12日舉行施工簡報，將斥資1.1億元更新1.3萬公尺老舊管路，解決民眾長期用水困擾。

楊瓊瓔表示，神岡區中山路、神清路、神圳路、厚生路一帶使用的老舊塑膠自來水管路，至少已3、40年沒有更換，水質水量都不穩定，更因破管大幅提高漏水率的浪費。

自來水公司第四區管理處副處長張子中簡報解說，此次總共汰換口徑100至400公厘各式塑膠管線，長度近13000公尺，工程經費耗資約1億1000萬元，涉及用水戶數達8000多戶，預定7月開工，分三階段施工，明年12月底前完工，確保神岡區居民用水品質。

楊瓊瓔說，這半年來多次邀請自來台水公司第四區管理處、大雅營運所進行協調，針對神岡區漏水嚴重地區優先進行管線汰換，取得自來水公司高度共識，迅速辦理工程發包與規畫施工作業，儘可能縮短期程，解決民眾長期忍受的不便，給大家一個較為舒適的生活環境。

今日包括立委楊瓊瓔、市議員羅永珍、神岡區長梁益明及北庄里長王秋生、神岡里長王百瀛、圳前里長陳木生、庄後里長林吳春蘭、庄前里長張鎮正等人前往神岡區車仔頭福德祠，聽取自來水公司第四區管理處張子中副處長簡報解說。