國民黨台北市議員鍾沛君8日揭發曾遭名嘴朱學恒強吻摟抱，今(12日)出面說明案情時又指朱學恒自我告發行為可笑、毫無悔意，爭議持續延燒。藍營立委王鴻薇發文PO出她8日與鍾同台畫面，兩人大談女性從政辛酸，但鍾沛君當時表現平靜，難以想像內心如何糾結痛苦，令她直呼心疼。

鍾沛君8日爆料被朱學恒強吻後，今首度出面說明，並在記者會上一度哽咽、不斷低頭深呼吸，她說自己還天真以為，朱學恒會透過共同朋友表達歉意或彌補，但聽到朱自我告發後覺得非常可笑。鍾沛君認為朱學恒毫無悔意可言，用字避重就輕、謹慎小心且切割，枉費社會期待。

王鴻薇今(12日)也在臉書發文分享8日與鍾一同錄製的《今天誰來沛》節目，兩人談「女性從政辛酸：被摟真不舒服」。她提到，這集的錄影時間，剛好就在鍾沛君勇敢發文揭露真相的當天上午，錄影時她們聊了許多性騷擾相關的議題。

（影片來源取自《Yahoo TV 一起看》若有移除請見諒）

「當時的沛君依舊平靜，難以想像她內心是多麼的糾結和痛苦。」王鴻薇直呼「心疼沛君的勇敢，我們都會陪著你！」網友紛紛幫鍾沛君加油。

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