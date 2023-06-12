音樂才女陳綺貞今(12)日遭舊愛鍾成虎在臉書上控訴是「雙面人」，並列出諸多罪狀，在網路上引起一陣討論聲浪。對此，不僅歌手阿信在社群上更新動態看似為好友發聲，網紅陳沂也在臉書上開酸：「就只是想拿錢嘴臉難看。」

鍾成虎今日在臉書上曬出近千字長文，透露陳綺貞半夜用簡訊霸凌同事、將情緒發洩在同事身上，還違約私下接活動等種種舉動，而陳綺貞所屬經紀公司也發出聲明，認同鍾成虎的言論，不過陳綺貞方截至目前尚未做出回應。對此，相關話題也在社群上掀起一陣討論聲浪，而網紅陳沂也在臉書上發文抨擊陳綺貞。

陳沂今日稍早在臉書上標記陳綺貞的社群帳號，寫下：「被舊愛兼工作夥伴鍾成虎爆出女神人設都是假，表面是和善的公主，但私底下精神折磨身邊工作夥伴。」此外，陳沂也分享她對於陳綺貞的想法，一一點出她過往如「辦展覽卻展出安全帽、數位相機、薪資條」等事例，直呼「展覽爛到連她的粉絲都罵，就只是想拿錢嘴臉難看。」認為社會對於像她一樣的女神都超寬容。而貼文PO出後，也引發關注。

事實上，陳綺貞的相關事件爆出後，在社群上掀起一陣兩極討論聲浪，除了粉絲與網友們紛紛留言力挺各自的觀點外，與陳綺貞認識多年的歌手阿信也在社群上更新動態，雖文中並未明指人名，但內容巧妙引用陳綺貞歌曲〈殘缺的彩虹〉中的歌詞，並寫下：「喧嘩之時，也許難以聽見所有真相。」看似在為陳綺貞發聲。

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