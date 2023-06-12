台中市一名曾二度涉及兒虐的陳姓教師，日前經學校教評會做出解聘1年的處分，市議員張家銨12日質詢痛批，此懲處根本是「高高舉起、輕輕放下」，且台中市目前仍有5名被認定涉兒虐且不適任的教師仍在校園中，要求市長盧秀燕應好好思考該如何解決此問題。

張家銨指出，這名陳姓教師曾在民國98年的時候，因違反兒少法遭開罰、記過，她去年又被投訴將學生當奴隸、強迫餵食學生，也遭社會局開罰並認定為不適任教師，但教育局最終只做出解聘1年處分，根本是縱容不適任教師繼續在校園。

張家銨說，直到今年5月，包括這名陳姓教師在內，台中市共有5名不適任教師仍在校園，成為台中市教育場域的隱憂，要求市府對於被社會局認定這類不適任的教師應「終身解聘」，才能真正保護孩子。

盧秀燕舉詐騙集團改名的情況為例，她說，現在市府有通報虐童的機制，各校可以在聘僱教師時到雲端了解教師過去有無不良紀錄，但可能有些改名闖關或其他逃避機制，教育局應思考過濾的辦法，像是與民政局、社會局等單位連線，防堵漏洞。

教育局也強調，學校不敢聘用不適任教師。社會局則說，未來將修正裁罰基準，透過審酌行為人動機、手段與犯後態度等情況作為行為處分依據，也會修正保護處理機制及流程。