因為新冠肺炎疫情，中華網協3年未能在國內舉辦職業賽事，12日在台南市新營網球場展開的2023台塑盃女子國際職業網球錦標賽，成為3年來首場職業賽，首日進行會外賽，包括謝淑薇的妹妹謝語倢等8名女將，順利搶進13日開始的會內賽。

本次台塑盃女網賽從會外賽出發的謝語倢，接受同樣來自台灣的年輕小將蔡侑芩的挑戰，近期轉戰匹克球有不錯表現的謝語倢笑說：「面對這些2000年後出生的小將，還不滿30歲的我感覺好像已經是老將了！不知道體力是否還能負荷單打賽事。」經驗豐富的謝語倢利用自己雙手正、反拍的優勢，不停調動對手的腳步，最後6比3、6比2贏得勝利，順利挺進會內賽。

會外賽大會第3種子盧曼琳，迎戰旅美好手鄭又華，平常鮮少打紅土賽事的盧曼琳，賽前就積極備戰，因此打來格外順手，無論是發球到正、反拍都發揮不錯，6比1、6比3直落二取勝、搶下會內賽門票。

2023台塑盃女子國際職業網球錦標賽由台塑企業暨王詹樣公益信託贊助舉辦，13日會內賽首日地主選手李亞芯、李羽芸、林立心、林芳安、卓宜岑相繼登場，會外賽晉級者卓宜萱、謝語倢、盧曼琳、陳鈺蕓試著延續火燙手感，雙打賽程亦會於下午開始。