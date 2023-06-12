民進黨一名女性前黨工日前爆料，遇到職場性騷擾，「他多次想約我出去小酌、看夜景、泡湯等私密互動」，政治評論員張宇韶今（12）日在臉書發聲明道歉。

民進黨一名女性前黨工日前爆料，她在2019年前往民進黨青年部工讀的時候，遇到了所謂的職場性騷擾，事發後她向當時上司求助，卻得到「那你就推掉就好了」的回應，而時任青年部主任吳濬彥晚間也在臉書發文道歉。

這名被害女黨工6月2日在臉書上表示，「在與他接洽的同時，他打聽到我想要考政治相關的研究所，便表示他很有經驗，藉此多次想約我出去小酌、看夜景、泡湯等私密互動。儘管我多次委婉拒絕，他還是緊追不捨，不斷地每天傳『早安、午安、晚安、今天要不要約一下呢』」。

而政治評論員張宇韶今（12）日在臉書發聲明道歉，指出「在此對曾經因為我的語言、文字及行為而造成不舒服或侵犯的人，我跟你們道歉，對不起! 對於媒體、社群上對本人所有的批評及指教，本人都將虛心接受。」

道歉聲明全文如下：

沈潛了一陣子，我必須坦然面對自己的問題。

本人張宇韶在此對曾經因為我的語言、文字及行為而造成不舒服或侵犯的人，我跟你們道歉，對不起! 對於媒體、社群上對本人所有的批評及指教，本人都將虛心接受。

通訊軟體是現代的人的溝通工具，我也經常透過這樣子的方式跟周遭的異性朋友互動，由於我沒有掌握好男女互動的分際，而造成對方的不舒服，一切都是我個人的責任，我也深刻的反省和檢討，不應該一廂情願的表達自己想表達的而忽略對方的感受。

不論是多年前我在補習班任教，或近來從事媒體評論工作以來，對於所有周遭的朋友，若因為我語言文字不恰當、不舒服或被侵犯，我在此致上最深刻的歉意，我將來我也會時時警惕自己拿捏好溝通的分寸。

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