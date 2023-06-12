高雄市12日下起豪大雨，整座城市遭雨彈狂炸，各地也陸續傳出淹水、路樹倒塌等災情，國民黨高市第八選區（前鎮、小港）立委參選人李明璇狠酸，多處淹水讓她以為「布魯樂谷水上樂園重現」、「過港隧道成了旗津海水浴場」，市府失職、民代監督失能，導致人民生活在水深火熱之中。

李明璇指出，高雄暴雨造成多個行政區出現淹水景象，特別是前鎮區水深淹到小腿肚，汽、機車水中拋錨等待救援，還以為小時候的布魯樂谷水上樂園重現，同時小港的路樹更因淹水遭到連根拔起，通往旗津的過港隧道也大淹水，讓人以為直接開進旗津海水浴場，致使往返旗津區的民眾無法順利通行，在地居民紛紛無奈表示「回家的路真的好危險！」

李明璇痛批，高市府失職、民代監督失能，讓人民生活在「水深火熱」之中。過去韓市府執政令人懷念的「路平、燈亮、水溝通」已經不復存在，換來民進黨完全執政、完全傲慢，沒人負責也沒人監督，「立委看板一大堆，人民有難看不見」。

李明璇怒罵，面對只有黨意沒有民意的立委，不敢監督執政黨，那就下架換人來監督，否則「連大馬路都能划船」的高雄不只好暖也好玩。呼籲高雄市長陳其邁不要只會裝暖男，面對人民的痛苦要感同身受，別沒有連任壓力就擺爛不管。