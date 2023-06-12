北市一名男子阿山（化名）今年借住女性友人家中，與女友人同床共眠時，突然伸手貼住女友人的臀部，稱「很暖，像暖暖包」，接著還拍打友人的屁股，慘被報警處理。台北地院審理時，依犯性騷擾罪及竊錄他人身體隱私部位罪，應執行有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

判決書指出，阿山與A女為朋友關係，今年1月間阿山借住A女家中，2人同睡一張床，未料同日凌晨間，阿山以左手緊貼A女的大腿根部及臀部，稱「很暖，像暖暖包」，A女立刻回覆「我會告你」並離開床舖又躺下。

未料阿山未學乖，伸手大力拍打再度躺下的A女屁股，稱「小時候被打屁股會哭，長大後被打屁股會濕」等語，A女不願搭理閉上眼睛睡覺後，阿山還將手機伸入棉被裡拍照，被A女逮個正著，立刻報警處理，警方到場後獲悉全案，將阿山移送法辦。

台北地院審理時，阿山認罪，法官指出，阿山只為了逞個人慾望，不尊重他人身體自主權，趁A女不注意時，觸摸A女臀部並竊錄，造成A女身心受創，再考量阿山有意願和解，惟A女無和解意願而未能達成調解等情狀，依犯性騷擾罪，處阿山有期徒刑2月，又犯竊錄他人身體隱私罪，處有期徒刑2月，應執行有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。