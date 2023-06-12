由於滯留鋒面在台灣南部到巴士海峽附近徘迴，明（13）日中南部及台東地區有短暫陣雨或雷雨，南部降雨較持續，北部及宜蘭、花蓮雨勢較零星，午後有局部短暫雷陣雨。氣象局表示，未來一周天氣皆不穩定，容易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，周四至周六（14日至17日）中南部雨勢較大，預計達到紅色等級。

氣象局指出，明天中南部及台東地區有短暫陣雨或雷雨，南部降雨較持續，北部及宜蘭、花蓮雨勢較零星，中午過後有局部短暫雷陣雨，天氣不穩定，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率；溫度方面，各地高溫預測約28至32度，低溫約25、26度。

氣象局分析天氣趨勢。（氣象局提供）

氣象局說明，周三（14日）鋒面南移至巴士海峽，雨勢稍為趨緩，南部地區有短暫陣雨或雷雨，中部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫陣雨，午後有局部短暫雷陣雨；周四（15日）鋒面逐漸北移，水氣再度增加，尤其中南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

周五、周六（16日、17日）鋒面持續影響，中南部地區有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，各地須留意短延時強降雨現象發生；下周日、下周一（18日、19日）雖然鋒面逐漸遠離，但西南風仍強，各地天氣仍不穩定，中南部地區有短暫陣雨或雷雨、降雨較為持續，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。