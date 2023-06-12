總統蔡英文9日到高雄「空軍防空暨飛彈指揮部暨南部區域作戰管制中心」及「陸軍八軍團指揮部」慰勞，還以「VIP」、「我是總統」等代號跟飛行員及飛彈連連長進行戰備通話，中間疑傳出解放軍喊話的聲音，蔡英文甚至因此一度尷尬地笑了出來，隨著戰管單位主官關閉相關儀器，才繼續與國軍通話。對此，前空軍副司令張延廷12日就表示，「是不是蔡英文總統的行蹤，跟本來要使用的無線電通話被中共掌握？」引發討論。

張延廷12日在中天節目《Cti Talk》中表示，「中共利用『Guard波道』來喊話，是不是蔡總統的行蹤，跟本來要使用的無線電通話被中共掌握？我認為有必要做釐清，不然中共怎麼掌握那麼清楚，剛好蔡總統要準備廣播的時候『Guard波道』就使用」。

而根據中央社報導，空軍11日下午回應表示，當時蔡總統是以戰備專線電話通聯，而共軍則採取國際緊急開放頻率廣播，二者通話系統不同，且總統並未受到影響。據了解，所謂「Guard波道」為國際緊急開放頻率，當廣播時，在空域接收範圍內，各軍、民航空器及地面無線電站台，皆可收聽或錄音。

張延廷最後更指出，「『Guard波道』台灣的戰管管制官也沒關掉，剛好讓中共進來，這是不是中共掌握了蔡總統的行程？我認為都要抽絲剝繭調查，不是那麼簡單，中共對情報的掌握非常積極的」。