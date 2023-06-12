新北板橋私幼餵藥案成藍綠攻防議題！民進黨批新北市府擺爛，新北市長侯友宜（右）今親上火線回答問題。（陳慰慈攝）

新北板橋私幼餵藥案成藍綠攻防議題！民進黨批新北市府擺爛，新北市政府副發言人張劭斌今籲執政黨不要一再公然造謠，市府團隊從市長到教育局、衛生局、社會局，第一時間就竭盡全力協助幼兒園家長解決問題，請民進黨適可而止，不要把案件當作自己的政治舞台！

張劭斌表示，執政黨和副總統賴清德對新北市的積極作為視而不見，刻意對外嚷嚷要求儘速成立醫療團隊，如果不是幕僚給錯情報，讓副總統狀況外，就是堂堂副總統帶頭製造風向。張劭斌指出，早在賴副總統開口前，新北就已經指定專責醫院，開啟「綠色通道」，呼籲賴副總統明確了解事實後再發言，否則只會成為自己口中的假訊息製造者。

對於新北市議員林秉宥指控侯友宜把「候用校長」當家長說明會的人牆，張劭斌表示，民進黨又使出張冠李戴的慣用伎倆，候用校長按例借調於教育局，是教育局的工作人員，在教育輔導上深具經驗，這次借用他們的專長，進駐專案辦公室，一對一服務家長，全力協助幼童家長媒合「就醫診療」、「就學安置」及「法律諮詢」等方面的需求，請執政黨切勿抹黑詆毀教育人員。

針對綠營批新北市府延誤處置，張劭斌表示，教育局在5月15日獲報後，當日立刻啟動「重大兒虐事件司法早期介入機制」，立即到園稽查，社會局主動報請地檢署展開司法調查，並啟動一對一個案追蹤。

張劭斌強調，目前司法單位已經介入偵辦，請執政黨停止惡意中傷的政治謾罵，如同新北地檢署對外界的呼籲，盼能給予本案純淨的調查空間，靜待真相出爐。