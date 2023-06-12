音樂才女陳綺貞遭工作夥伴兼前任鍾成虎控訴是「雙面人」，爆料陳綺貞半夜用簡訊霸凌同事，將情緒發洩在同事身上，還違約私下接活動，陳綺貞所屬經紀公司添翼創越認同鍾成虎的言論，陳綺貞則沒有回應，五月天阿信此時發文聲援：「喧嘩之時，也許難以聽見所有真相」，陶晶瑩也曬出與陳綺貞聚會照寫下「難道誰大聲就贏？惡人先告狀的速度超乎想像」，疑似為陳綺貞不平，對此陳綺貞晚間發出律師函要求鍾成虎立刻公開道歉，否則將提告。

陳綺貞面對舊愛控訴，透過新Instagram帳號發出律師函，寫道「本人與鍾成虎先生及其所代表之添翼創越工作室之間契約存在爭議，鍾成虎先生及添翼創越工作室多年來未依契約約定忠實提供經紀服務及結算報酬」，她透露多次委請律師發函要求鍾成虎依約履行，但都沒有獲得積極回應，念在兩人多年情誼，因此從未公開雙方爭議，鍾成虎卻在臉書發文對她做出不實指控，還暗示她表裡不一，顯然有意破壞她的名譽並製造有利輿論。

對此，陳綺貞認為鍾成虎行為對她名譽構成損害，也透過這起事件覺得鍾成虎為了私利不惜破壞多年情誼，要求鍾成虎立即公開發文道歉並澄清，否則將會依照法律規定維護名譽及權利，不會再容忍。貼文一出不少粉絲湧入打氣「我們會一直都在」、「幹得漂亮！支持你到永遠！」、「加油，我們永遠是綺貞最堅實的後盾！

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