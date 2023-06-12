台中市2年輕女子12日駕車到台南市中西區遊玩，不巧遇上台南市下大雨，2人晚間6時38分將車停在海安路邊，竟遇路樹倒塌，壓垮車頂，2女見車子劇震花容失色，以為遇上地震，跑出車外才知實情，台南市工務局已派員鋸開樹幹，2女無受傷，表示要先吃晚餐後再到警局備案。

台中市19歲張女駕車載著同事22歲趙女，2人12日相偕出遊到台南玩，晚間打算在保安路附近用餐，將車停在保安宮旁的海安路。

台南市當晚剛下了一場大雨，當地路樹疑不堪風雨侵襲，應聲倒塌，剛好落在正停好車的張、趙2女車頂，將車頂壓垮一邊。

事故發生時，2女還在車內，見車身劇烈搖晃還聽到巨響，以為發生地震，嚇得跑出車外，才知道一棵路樹倒塌，正中她們的座車。

兩人虛驚一場並無受傷，當場報警，警方協助疏導車流，聯絡台南市工務局與環保局到場協助，將車頂大樹剪斷排除，兩女出遊興致大減，但仍表示先到附近用餐填飽肚子，再赴警局與工務局人員討論賠償事宜。