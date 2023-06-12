內政部移民署每年推動的「到府關懷、宅配愛擴大便民行動服務加值方案」，其中《行動列車》跨機關聯合關懷，今日由內政部長林右昌啟動首航，到新北市淡水探訪由英國籍外僑冉庭恩所開設的「英國奶奶」餐廳，林右昌也說，為了吸引世界各國優秀人才來台工作、生活，入出國及移民法修法作業已於上月在立院三讀通過，建構友善及便利的移民環境。

遠嫁來台14年的冉庭恩，婚後與先生在台灣擺小餐車，販售奶昔及烤馬鈴薯，秉持「好食物應該更便宜，不該為價格讓人退避三舍」的初衷，2012年於淡水開設台灣第一間傳統英式料理「英國奶奶」餐廳，更於2020年在臺北市信義區 開設分店。

林右昌今日也親自將外僑永久居留證交到冉廷恩手中，讓她開心地說：「能拿到永久居留證實在太開心了，可以當台灣人真好！」林右昌也特別說明，入出國及移民法修法作業已於上月在立院三讀通過，所以這張外僑永久居留證為永久有效，以後不需每3年前往移民署服務站辦理居留證延期，而且修法後，獲得永久居留的外籍人士，只要最近5年，每年「平均」在台居留183天即可，更加便利新住民。

林右昌表示，因為新住民新住民初到台灣人生地不熟，要辦理相關的手續，常需要奔波不同單位申請所需的證件，確實會因不熟悉而遇到不便及麻煩，現在有1990外國人生活專線，可即時獲得政府的服務及了解相關措施，讓整體環境更友善。

而在政府對於出國及移民法修正後，放寬國人居留及永久居留相關限制、簡化外國人申請居留流程、鬆綁外籍專業人才及其配偶、子女居留等規定，不僅能夠為台灣營造友善國際生活環境，增加留台誘因，也能吸引世界各國優秀人才來台工作及生活。