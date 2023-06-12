「＃MeToo」運動發酵，不少人皆紛紛表示曾遭人性騷擾。台北市長蔣萬安12日表示，市府針對性騷擾處理流程將有3大精進原則，包含與民間團體成立申訴專線；嚴懲相關人員，一旦申訴成立，最輕記過、最重免職；性平審議委員會將有3分之2外部學者、專家參與，避免球員兼裁判的疑慮出現。

台北市議員鍾小平12日在市政總質詢詢問，市府如何處理公園處8名女員工遭性騷案？蔣萬安回應，他第一時間知悉後，立即找工務局、勞動局、人事處等單位介入調查，本周四結果出爐，換言之，當初公園處調查過程是否有不當、不周延都會被指正出來，屆時該懲處會有懲處，也會精進申訴過程。

蔣進一步說，受害者之所以不敢出面指證被性騷擾，甚至透過管道申訴，是因為害怕官官相護、未來升遷受阻，市府已針對性騷擾申訴程度擬定3大改進方向。

蔣萬安說明，第一，北市府將與民間團體成立專線，府內任何員工都能透過單一窗口直接申訴；第二，一旦性騷擾案申訴成立，將依情節給予相關人員懲處，比如記過、考績嚴懲等；第三，過去性平審議委員會規定鬆散，大多邀集機關內部成員調查，容易使人認為球員兼裁判，未來委員會成員將有3分之2是外部學者、專家，調查小組成員也不能是該機關人員，一樣要是3分之2是外部專家學者。

副市長林奕華表示，過去局處委員會僅是只有1至2位外部委員，未來將改成3分之2，台北市性平委員會的組成、調查程序，也將有更多的外部委員參與。另外，北市府會與民間團體合作建立專線，如果需要社工陪伴、法律諮詢，也將有特定電話給予協助。

蔣萬安表示，性騷案只要申訴成立，最輕記過、最重免職，後續將請教育局、社會局研議地方政府該如何更好地執行性騷三法，也要求各局處首長清楚申訴程序。未來除了懲處加害者，後續的身心輔導及在教育也會逐一落實，預防性騷擾再發生。