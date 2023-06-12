國立臺北護理健康大學111學年度畢業典禮主題為「曙光」，代表疫情後曙光到來，勉勵畢業生以專業、熱忱、耐心解決問題，療癒他人。多用一點心將會帶給他人無限溫暖的力量，未來的每一天，會站在旭日高升的地方，在地平線上綻放自己的光芒。

今年北護大共有1,637名學士、碩士及博士畢業生，並恭喜護理國際博士生3位畢業，即將展趐高飛，開拓精彩人生！校長吳淑芳提出三點與畢業生共勉：

校長及與會貴賓合影。(戴志揚翻攝)

第一， 邱吉爾曾說「如果糾纏於過去與現在，我們將失去未來。」同學們在未來的人生道路上，將有順境、逆境，不論碰到甚麼困難，永遠都要保持寬闊的胸襟不糾結於過去和現在的泥沼，昂首闊步向前邁進，才是獲得精彩人生的處世之道。

其次，英國牧師托馬斯．富勒曾說「知識是一座寶庫，而實踐是開啟寶庫的鑰匙。」

校長及與會貴賓合影。(戴志揚翻攝)

同學們在書本上所學習的知識，是前人所累積下來的理論基礎，如果空有武功祕笈而不鍛鍊，是無法養成武林高手的。因此請各位畢業生勇於將所知所學，在職場上實證，並且始終保持受教姿態，必定會淬鍊出自己一套獨門絕學。

第三， 美國作家威廉·亞瑟·沃德曾說，「想限制一個人的成就，莫過於自我設限的思考，想拓展可能，莫過於不羈絆的想像。」

我們擁有的潛力比想像中還要大，請不要自我設限，勇於跨越心裡的那道牆，所做出來的成果，一定會比原先所設想的還要豐碩。

吳校長期許畢業生成為「π型人才」，π型的兩隻腳代表專業實作以及AI科技運用，橫槓代表與國際接軌，增強自己的科技力和語言能力，讓自己的思考和能力不受限，為自己創造「豐富精采」的人生。

衛福部王必勝政務次長致詞，謝謝北護大創校76年來，透過各種學制，培養護理界非常多的人才，不管在世界或國內的各種評比都有非常好的名譽。在職場上除了專業外，最重要的一件事情就是「多理解別人的需求」，分享給所有的畢業生未來不管面對什麼人，如果能夠多一點去想想別人要什麼?能夠多體貼一點別人的心情，在這中間能夠找到平衡，未來在事業上會更加順利。

臺北榮民總醫院陳威明院長指出，北護大有最好的老師，培育了最優質的學生，在各個領域不論是行政或是臨床都有極優秀的表現，台北榮總三千多位護理師三分之一左右是北護大的畢業生，護理督導長以上的高階職位更占一半以上是出自北護大。勉勵北護大畢業生「人生為服務，服務到北榮」。

新光醫院洪子仁行政副院長，透過前蘋果執行長賈伯斯學習「書寫課」，運用在麥金塔電腦字形、圖樣設計，展現條理、段落具特殊美感的故事，鼓勵「凡走過必留下痕跡」，珍惜在學校的學習以及將來進入職場後所受到的每一個訓練，學習如何串在一起，相信在未來的時間裡，一定有機會把過去所學運用出來。

校友會方芳理事長說，優秀的學長、學姐們是最有力的後盾與支持的力量，鼓勵畢業生與學長姐們多多交流、多多學習，有助於實現生涯的願景。

校友會王志雲常務理事表示，母校在照顧服務人才的訓練上，不僅做到了對產業以及學術上菁英的訓練，更成就人們從出生到死亡，在各個照顧產業翹楚的培育，提醒畢業生具有時代責任以及歷史傳承的意義。

今年的畢業典禮隆重且溫馨，在熱鬧的極舞社及熱舞社畢業生開場舞，及精彩的「心有鈴犀、繩彩飛揚」扯鈴表演下揭開序幕。畢業生致詞代表劉牧禮等人生動活潑地分享北護草地音樂會等精彩在校時光與珍貴回憶，溫暖感謝師長並祝福畢業生鵬程萬里。並以校歌暨自編畢業歌「笑忘歌」演唱，祝福畢業生勇敢追夢，成就屬於自己的夢想。