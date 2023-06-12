中國大陸在8日時，派出37架次各型軍機，侵入台灣防空識別區，並從巴士海峽到東部海域，而日本也在7日和8日公布一共有17架次共機，從宮古海峽進入太平洋，共軍企圖運用「鉗形戰術」南北包夾台灣意圖明顯。對此，前海軍艦長呂禮詩12日就表示，「解放軍的思維就是『反介入區域拒止』」，引發討論。

國防部表示，自8日0500時起，陸續偵獲中共殲11、殲16，轟6、運油20及預警等各型機計37架次，進入我西南空域，部分編隊續經我東南空域進入西太平洋，執行空中監偵及遠海長航訓練。國軍運用聯合情監偵手段，全程掌握共軍動態，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。

呂禮詩12日在政論節目《94要客訴》中表示，「解放軍的思維就是『反介入區域拒止』，他在這裡形塑這段就是區域拒止，他要把我們台灣圍起來打」，至於為什麼解放軍一直跑到沖之鳥礁以南的地區，也就是台灣東部海域這邊，呂禮詩認為，「這是反介入，解放軍要反來自美國、關島的介入，所以解放軍的演訓一直都是圍著這個轉」。