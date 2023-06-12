在經過多年的準備後，中國的電動車廠商們正試圖以價格優勢設法打入美國的電動車市場。美汽車行業觀察人士認為，中國電動車廠商表現令人刮目相看，更重要的是，具有價格優勢的中國電動車打入美國市場「只是時間問題」。

美媒《商業內幕》報導，中國電動車廠商不僅在中國國內市場淹沒了美國的電動車競爭廠商，憑藉其質量更好但價格更低的電動車，從福特、通用等美國廠商處奪走市場份額，而且中國的電動車廠商已經開始向歐洲出口一系列品牌的電動車。

隨著中國電動車領頭廠商蔚來(Nio)和吉利(Geely)等準備進軍美國，目前的難題是這些公司是否能夠克服美中之間的政治摩擦，而美國消費者是否願意購買中國產電動車。

一位市場諮詢人士表示，未來幾年福特和通用這些美國公司是否能抵禦即將來襲的中國電動車競爭，是很有意思的觀察角度。從今年上海車展上所見，這種競爭將是會非常激烈。

報導說，中國的電動車工業最近幾年爆炸性擴張。2022年，美國的電動車銷售量達到創紀錄的80萬輛，而中國的消費者購買了500萬輛電動車。在經過多年毫無挑戰的霸主地位後，特斯拉很快會將全球最大電動車廠商的皇冠讓給中國的比亞迪(BYD)。

《美國之音》指出，包括特斯拉在內的美國廠商多年來承諾為消費者提供價格在3萬美元左右的電動車。但是，這一進展十分緩慢，甚至有些倒退。通用計劃到2023年年底前取消美國目前最便宜的電動車雪佛來Bolt EV，將重點轉向生產價格更高的電動小貨卡車。

報導認為，中國電動車的價格優勢是傳統汽車市場和歐洲市場都無法與之競爭的。中國最受歡迎的電動車之一的五菱宏光Mini，它是一款小型的城市用車，價格僅僅約5000美元（約合台幣15.3萬元。上個月的上海車展上，比亞迪也展出海鷗(Seagull)小型掀背電動車，滿電瓶行使達約300公里，起步價只有1.1萬美元（約合台幣33.7萬元月。

不過，隨著中美政治緊張加劇，中國廠商要進入美國市場要遠比日本或韓國的汽車廠商難得多。分析人士說，除了美國消費者不太願意支持中國品牌之外，美國的立法者很可能會對任何在美國推廣的中國商品施加更嚴厲監緊縮措施。

雖然如此，大陸電動車廠對美國市場仍雄心勃勃，蔚來（NIO）去年在矽谷所在地加州的聖荷西租下辦公大樓作為未來十年的研發中心，並廣徵採購經理、系統工程師等職缺，市場傳聞蔚來準備2025年進軍美國。比亞迪（BYD）則早在洛杉磯設廠生產電動巴士和卡車，據傳比亞迪去年已針對美國銷售網展開研究。

報導說，隨著地緣政治緊張局勢加劇，中國車廠對未來動向顯得特別低調，中國電動車要攻入美國，不但可能受到關稅和其他限制，還將面臨消費者的阻力。加上中國電動車的品質仍未受到足夠的肯定，要在知名大廠環伺下打開市場知名度還需要時間。