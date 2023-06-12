台鐵鐵路便當是不少人搭車時會買的餐點，但有網友睽違一年再買60元鐵路便當，卻發現印象中的超好吃配菜「滷豆皮」（豆包）消失了，讓他大失所望，也引起一票同好共鳴，認為滷豆皮是60元鐵路便當的主角，「沒有就沒必要吃了」。

一名網友在PTT八卦板發文表示，今天傍晚在台鐵南港車站進站看到便當櫃位，湊熱鬧買了最後一個60元的鐵路便當，沒想到打開後發現居然沒有滷豆皮，讓他崩潰說道「滷豆皮可是比排骨還要好吃的存在啊」，之後瞄了別人的80元便當也沒有滷豆皮，好奇「真的成本考量不放豆皮了嗎？」

貼文引發共鳴，不少人也無法接受，「沒豆皮真的沒吃的必要，我以前100會買兩個，第二個就為了它的豆皮，肉我都不吃」、「以前60的有滷豆皮，印象中還有酸菜，很可以」、「我最愛吃滷的夠味的豆皮」、「哭哭，那豆皮才是重點呀！」、「可惜，那個滷豆皮真的好吃」、「沒有豆皮真的就沒有買的必要，豆皮才是60元便當的主角啊」。

還有人貼出舊照，抱怨台鐵便當菜色持續縮水，「酸菜、黑輪也沒了，慘，鬼島悲割」、「官網查了一下，（豆包）看起來改了豆乾」、「早就沒了」、「80元的今年也陸續把辣蘿蔔和假干貝拿掉，幾年前沒假干貝是喜相逢」。

根據台鐵官網介紹，60元排骨便當(經濟)內容物，包含白米、排骨(臺灣)、豆干(非基改)、蛋及季節蔬菜等，餐盒及配菜以實際出貨為主。若是民眾想要吃到燒豆包，只有選擇素食便當才有。