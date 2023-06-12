12日回到新莊體育館進行的P.League＋總冠軍賽G5，台北富邦勇士靠著塞瑟夫攻下全場最高33分，強森也拿18分、11籃板，最後以111比105力挫地主新北國王，重新在總冠軍賽取得3勝2敗聽牌優勢，接下來的G6將於14日前往台北和平館進行。

國王再次派上「三黑一華一老」先發面對換回強森的勇士，卻被勇士開賽打出13比2，儘管國王趁著勇士主力接連被吹犯規追上，可是塞瑟夫繼續開火，助勇士擴大領先到12分，打完首節，勇士32比22領先，塞瑟夫首節5投5中、包辦13分。

來到次節，勇士換成「雙老」蔡文誠、林志傑發威，逐漸擴大領先差距到18分之多，幸好國王也靠曼尼高單節12分貢獻，打完上半場，把比數追成50比61，勇士半場以塞瑟夫16分最高，蔡文誠9分，國王則以曼尼高15分最高，牧倫斯13分。

國王第三節打出9比0猛攻，轉眼縮小差距到6分，隨後更追成83比86，關鍵就在國王第三節三分球投8中6，命中率高達7成5，打完前3節，國王87比93落後，牧倫斯已拿22分、8籃板，楊敬敏20分，勇士以塞瑟夫27分最高，強森15分。

打到最後4分56秒，林志傑被吹違反運動精神犯規，林書緯兩罰俱中，接著牧倫斯補進，把比數追成98平，不過勇士先靠塞瑟夫拋投超前，接著洪楷傑投進三分球，儘管楊敬敏兩罰中1，塞瑟夫卻又拋進兩分，戴維斯最後1分22秒灌進兩分。

此時勇士仍以105比101領先，林志傑最後50秒補進兩分，但戴維斯也補回兩分，林志傑最後30.7秒兩罰中1，接著李愷諺強投三分不進，林志傑又是兩罰中1，暫停過後，國王再投三分還是不進，勇士換成張宗憲兩罰俱中帶走勝利。