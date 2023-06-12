台南市警局一名林姓警務正今年3月以賣房子為由，要求女房仲陪唱歌換簽約，趁機伸鹹豬手，事後還傳「要含稅喔」等性騷擾字眼，女房仲提告後，法院裁定他3萬元交保，警局也對林姓警務正記兩大過免職，但他卻還在警局上班，遭質疑包庇，對此警局表示程序還沒完成。

據了解，二線三星林姓警務正，3月涉嫌以委託賣房為由，約女房仲喝咖啡，還強行載女房仲到KTV，甚至故意伸手觸碰女房仲腰部，簽委託書時，還意有所指地說要含稅喔。之後，林姓警務正被控傳訊給女房仲，以「老婆」、「親愛的」，還有「要含稅喔」等性騷擾字眼，但林姓警官否認性騷女房仲。永康分局偵辦後將他移送，法院裁定3萬元交保。

台南市警局表示，林姓警務正涉嫌性騷擾、跟蹤騷擾及誣告罪等情事，於4月11日報請台南市府核予該員一次記二大過免職；但事實上林姓警務正到目前為止仍在繼續在警局上班，引發質疑警方包庇，警方則強調，6月9日召開考績委員會決議，報請警政署先予以職權停職，因為考量全案還沒判決定讞，程序也還沒完成，並未包庇。

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