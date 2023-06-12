前波蘭駐台副處長李波（Bartosz Ryś）被指控性侵害，波蘭台北辦事處今天發出聲明表示，將配合對於李波的調查程序，辦事處反對任何形式的騷擾侵害，並承諾會繼續建構波蘭及台灣人民之間的關係。

曾任太陽花學運發言人的L女日前指控，她在去年9月遭到時任波蘭駐台副處長的李波性侵，波蘭台北辦事處的臉書也湧入網友留言要求說明。

波蘭台北辦事處今晚以中英文發出聲明表示，關於最近的媒體報導，波蘭台北辦事配合台北市政府警察局、地方檢察署及外交部進行對於2017至2022年期間派駐在台北的Bartosz Ryś的調查程序。

聲明中指出，經北市警方調查此審查程序並不受Bartosz Ryś的官方身分影響。而當2022年11月中旬Bartosz Ryś任期屆滿後，他仍留在台灣向台灣檢察署進行一切必要解釋及澄清後，才離開台灣 。

辦事處強調，波蘭台北辦事處反對任何形式的騷擾侵害，「我們深信促進尊重、平等及專業文化的價值。我們承諾會繼續建構波蘭及台灣人民之間的關係」。