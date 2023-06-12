交通部公告修正「道路交通安全規則」，增訂古董車行駛及申領、懸掛牌照規範，車齡35年以上、經交通部審驗合格且限領專用車牌的小客車及機車，可在假日行駛上路，預估下半年實施。

行政院已在2018年通過「道路交通管理處罰條例修正草案」，增訂古董車領專用牌照行駛，交通部路政司今日公告修法，小客車及機車的車齡超過35年、經交通部委託的審驗機構審驗合格，可定義為古董車，並限領用專用牌照。

路政司指出，古董車僅限星期日、紀念日或其他休息日行駛，但為參加車輛相關活動、辦理定期檢驗或臨時檢驗，並經公路監理機關許可者，不在此限。

另古董車除公路主管或市區道路主管機關有特別規定，或經車籍所在地的公路監理機關許可外，應於車籍所在地直轄市、縣（市）道路範圍內行駛，且不得行駛於高速公路及快速公路。但經高速公路及快速公路主管機關許可者，不在此限。

路政司表示，車齡超過35年的條件限制，是參考香港、新加坡、日本、美國等國家的認定原則後，採用新加坡較嚴格的認定標準。

若古董車申請機車專用牌照檢驗、定期檢驗或臨時檢驗，原廠設計沒有引擎或車身（架）號碼、車輛尺度、重量、照後鏡、輪胎、喇叭、擋泥板及各項燈光等配備，得免合於規定。

古董車申請汽車專用牌照檢驗、定期檢驗或臨時檢驗，則要符合19條項目規定，包括消音器作用正常、排氣管完好、方向盤應在左側、著地輪應為4輪且前軸著地應為2輪、各種喇叭應合於規定、頭燈、尾燈、煞車燈、方向燈、雨刷、照後鏡、安全帶等。

若汽車的原廠沒有引擎或車身（架）號碼、喇叭會發出不同音調、沒有安全帶等，得免合於規定，其餘項目皆應完備且功能正常。