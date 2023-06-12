一名叛逃的俄羅斯飛行員德米特里•米紹夫 (Dmitry Mishov)，徒步越過邊界進入立陶宛，並立即自首以尋求政治庇護。他接受BBC採訪，描述了俄軍得知死傷慘重，普遍士氣低落。

米紹夫是武裝直升機的砲手導航員，原先駐紮在俄羅斯西北部的普斯科夫地區(Pskov)，鄰近愛沙尼亞與拉脫維亞。他在2021年底就感覺到一場真正的戰爭即將來臨，在2022年1月申請退役，但是到2月24日俄羅斯入侵烏克蘭時，他的退役手續還沒有完成。米紹夫被調派到白俄羅斯，駕駛直升機運送軍用貨物。

到了2022 年 4 月，他結束在白俄羅斯的任務(當時正是基輔防衛戰告一段落，俄軍自行撤離)，他回到俄羅斯的原基地，並希望繼續退役手續，結果到了9月，普丁宣布「部分軍事動員」，所有現役軍人不得退役。他知道自己遲早會被送往烏克蘭，開始設法出逃。

他受訪時說：「我是一名軍人，職責是保護我的國家免受外敵侵略。我不應成為罪犯的同謀。沒有人向我們解釋為什麼要發動這場戰爭，為什麼我們必須攻擊烏克蘭，並摧毀他們的城市。」

他形容俄軍內部的心態是分裂的，有些人支持戰爭，有些人堅決反對。但不管支持或是反對，就是沒人認為這是一場保護俄羅斯的戰爭。米紹夫說，雖然對烏克蘭的態度各有不同，但軍中沒人相信官方報告「前線進展順利」或「傷亡人數很少」的說法。比如他自己的軍方朋友，就有好幾人已經陣亡。

戰前，他所在的部隊有40到 50架直升機，然而在俄羅斯入侵開始後的頭幾天，就有6架被擊落，3架在地面上被摧毀。

「直升機或許可以被製造，但飛行員已經不夠。1980 年代，蘇聯的阿富汗戰爭總共損失了333架直升機。但在這一次戰爭，我們一年內就大概掉了這麼多。」

今年1月，米紹夫終於接到了他最擔心的任務令，他以自殘的方式拖延，希望可以因為健康原因退役，軍方把他送進醫院。

在醫院康復期間，他讀到一篇文章提到「1位27歲前警官，走過邊界逃往拉脫維亞」，米紹夫決定以他為榜樣。

他強調「我並沒有拒絕在軍隊服役，如果我的國家面臨真正的威脅，我會為國家盡忠。我只是拒絕成為國家犯罪的共犯。如果我登上直升機出勤，我打出的武器會奪走幾十人的生命。烏克蘭人不是我們的敵人，我不願那樣做。」

米紹夫在電報網(Telegram)尋求有效的意見，以繪製一條穿過邊境樹林的路線，最大的挑戰是如何避開俄羅斯邊防警衛，要是被發現，就會以叛逃罪關入監獄。

他說，就在穿越邊界林時，突然後方發射一顆照明彈，接著又發射了一顆。他認為這是邊防警衛發現他了，於是拔腿狂奔，跑著跑著來到鐵絲網前，他也來不及思考鐵網是否有通電就翻了上去，所幸沒有通電。他三下兩下就跨過去，想的是「我終於可以自由呼吸了。」

米紹夫認為，總有一天俄羅斯會起訴他，也就是「缺席審判」。但他相信，許多軍隊戰友會理解他叛逃的動機。

一些人甚至建議他試著在俄羅斯躲起來。但是他認為，即使在那樣一個遼闊的國家裏，他也不可能逃得過被找到，然後作為逃兵受到懲罰的命運。

他不知道自己接下來會發生什麼。

但是德米特里說，他寧願試著在歐盟建立新生活，也不願意在家鄉提心吊膽地度日。