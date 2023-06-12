總統蔡英文9日到高雄慰勞國軍，還以「VIP」、「我是總統」等代號跟飛行員及飛彈連連長進行戰備通話，但中間疑傳出解放軍喊話的聲音，蔡英文甚至因此一度尷尬地笑了出來，隨著戰管單位主官關閉相關儀器，才繼續與國軍通話。媒體人謝寒冰12日在《新聞大白話》節目強調，軍方媒體對新聞釋出最仔細講究，有損國家尊嚴的東西不會弄出來，安排好的作秀卻如此失敗收場！

「其實我到現在還很納悶，這個是透過軍聞社傳出來的畫面。」謝寒冰表示，自己以前待過青年日報，所以知道軍方對這種新聞是最講究、最仔細的，任何一點有損到國家尊嚴，或對政府不利的東西，他們是絕對不會弄出來的。那為什麼今天要特別弄出來這個東西？一個可能就是陰謀論，像陳建仁講的，要凸顯解放軍每天都在鬧，我們形勢非常嚴峻。可是這有什麼好凸顯的？我們現在每天報，快跟防疫指揮中心差不多了。

謝寒冰提到，每天都是共機幾架越過中線，大家已經都看到麻木了，現在有什麼差別，有什麼意義嗎？感覺好像是故意要洩漏出來，但目的是什麼，真的搞不清楚。

「然後蔡英文剛好遇到這樣一個狀況，在我看來是非常奇怪！」謝寒冰指出，因為所有人都知道這是一個作秀，作秀當然是要力求完美。然後突然弄出來這個東西，蔡英文也一臉很尷尬的樣子，讓人覺得這整個作秀都是失敗的。

謝寒冰強調，蔡英文後面站的是顧立雄，顧立雄完全沒有任何反應？然後軍方看到蔡英文被嗆的第一時間反應是什麼？是把那個通訊設備按掉，好像他們完全沒有預測到這段對話會出現，可是這本來不是應該安排好的東西？到底為什麼會出現這樣的狀況？你真的相信，一般通話會說「喂？VIP，我是總統」？會有人這樣講嗎？如果真的飛行員或飛彈連隊，有人突然通話告訴你他是總統，一定回「我玉皇大帝，你誰啊？」

「這一定會事先告知對方嘛！說總統這時間會打來，不然對方怎麼可能會回應？」謝寒冰直言，怎麼安排好的東西會變成這樣，整個團隊要去檢討！