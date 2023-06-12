迪士尼系列電影是不少人的童年回憶，其中《小美人魚》真人版於5月25日上映，讓不少粉絲嗨翻。然而，該片自選角曝光後便話題不斷，除了女主角找非裔女歌手海莉貝利（Halle Bailey）擔任，引起一陣抨擊聲浪外，近日再爆出有位男演員拍過色情片，引發討論。

據外媒《太陽報》報導，《小美人魚》再選用擔任人魚的臨時演員中，其中一位現年24歲，名為史戴芬諾托馬迪尼(音譯，Stefano Tomadini)的男演員過往曾以但丁法拉利的化名，在色情網站上拍攝過3部色情影片供人欣賞，並以此賺取報酬。對此，據知情人士透露，當初選角人士接受到的要求是「選一些非常性感的男模特，在電影中飾演美人魚。」

不過，由於《小美人魚》起初是以兒童為閱聽群眾的童話故事，其改編成真人版電影後，卻找來色情男星當演員的作法在社群上引起一陣兩極討論聲浪。不少人指出：「讓色情明星出現在孩子們經常看的迪士尼真人電影中不是件好事」、「這讓電影和色情有了關聯」、「小美人魚的選角真的有很多問題。」不過也有網友提出相反的看法：「英雄不問出處，過往的職業不會影響他在片中的表現」、「邀請色情明星來擔任臨時演員，不會改變電影的本質，也沒有錯誤。」而消息曝光後，史戴芬諾的個人IG便轉成私人帳號。

事實上，《小美人魚》自從宣布要拍攝真人版電影後，話題不斷。其中，對於女主角海莉貝利的爭議風波仍持續延燒，而知名影評網站IMDb面對不少人以「刷負評」的方式影響電影評分，特意以「加權」手段維持評級系統的可靠性，以期讓觀眾們能拋開對於演員的不滿，好好欣賞《小美人魚》這部佳作。