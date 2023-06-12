悠遊卡公司被爆出支付前董事長陳亭如、前總經理邱昱凱高額離職金，市議員鍾小平今表示，悠遊卡公司獲利從每個月平均1000多萬變成600萬，還讓人領走數萬元離職金，從沒聽說北市府有「肥貓休息站」，要求市府關心該公司財政紀律。台北市長蔣萬安表示，過去受到外界有疑慮或觀感不佳的地方，都應該查明相關事實，市府立場只有該查就查、該做就要做。

鍾小平今在市政總質詢表示，悠遊卡公司從2017年到2022年營運成本支出多1.6億元，獲利卻從每個月平均1100萬元變成5、600萬元，陳亭如離職時還領走275萬元、邱昱凱領64萬元，「為什麼我只聽過泰安休息站，沒聽過北市府有『肥貓休息站』？」

鍾小平也要求相關局處首長針對悠遊卡公司治理效率、法律、政風及財政紀律有無問題做回應，並詢問市府近年來歲出、歲入相差多少錢？

政風處長林炤宏表示，如果有必要會提供人力、調查資源的協助；財政局長游適銘回應，每年歲入1700多億元，與一開始編列歲出有1、200億元的差短。

鍾表示，悠遊卡公司要賺錢，績效卻降成那樣，少賺那麼多錢，結果前朝悠遊卡公司董事長、總經理領走幾百萬、幾十萬，市府應該要關心甚至改革悠遊卡公司財政紀律。

蔣萬安回應，當然，市府沒有任何政治或選舉考量，態度一直是一貫的，也就是站在市民立場，確保市民權益，且要確定市政推動順暢，故他發現悠遊卡公司上興櫃案趕在新、舊任政府交接期間決策，實在倉促、草率。

蔣萬安表示，在新、舊任市府交接期間，人事、重大決策、公有財產處分尊重新民意是政治慣例，故站在市民立場，過去受到外界有疑慮或觀感不佳的地方，都應該釐清相關事實去查明清楚，市府立場只有該查就查、該做就要做。