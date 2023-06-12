近年來刺青在大眾眼中已成為一種藝術，不過仍有不少人抱持著刻板印象。一位家長近日發現，兒子的幼稚園女老師手臂、小腿都有刺青，直呼「這樣在身體作畫的人憑什麼在這種單純的環境教孩子？」，不過貼文曝光後，反而引發網友反彈，連藝人謝和弦、炎亞綸也都為此發聲，強調刺青跟人格、品行並沒有關聯。

原PO在爆料公社APP「匿名公社」發文表示，最近他在住家附近的超商遇到兒子的幼稚園女老師，結果發現女老師的手臂、小腿都有刺青，「我整個快嚇死了，原來這才是她的真面目阿，這樣在身體作畫的人憑什麼在這種單純的環境教孩子？哪裡可以檢舉啊？」

對此，許多網友紛紛回應，「餵毒的老師都沒有刺青喔～」、「偏見那麼深都能當父母了…」、「我英語研究所，現任音樂老師、舞蹈老師、健身教練、也曾是英文老師，我刺很大，刺青怎麼了嗎？」、「那身上沒刺青，卻會對小孩下藥的老師呢？」、「老師需要的是專業，刺青需要的是美感，這位家長需要的是…腦袋」。

另外也有不少藝人發聲，謝和弦指出，「全身刺青也可以當好家長，哈們」，炎亞綸強調，「什麼年代了，刺青跟人格品行是沒有直接相關的」，「妞妞」許寀菁則認為，「刺不刺青跟人格教育有關係嗎？現在的社會不是以前了，怎麼不說那些為非作歹的教育人員呢！」。