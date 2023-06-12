美國在台協會（AIT）處長孫曉雅近日表示，三位台灣總統參選人都表達與對岸對話的意願，美方絕對支持，也歡迎他們能與大陸官員有更多接觸。陸委會11日則回應強調，政府始終主張兩岸應該不預設前提條件進行互動往來。前立委郭正亮12日在《新聞大白話》節目直言，蔡政府就是想宣傳說沒有九二共識照樣碰面，但兩岸互怪都沒有用，孫曉雅在強調兩岸對話交流中止的事實，只管到底有沒有見到面，磨合要有結果論。

郭正亮表示，孫曉雅的意思，是在重申美國的基本定位：反對武統、不支持台獨。這個定調會不會隨著布林肯去大陸做修正？大家都在觀察，這個意思就是說，美國會不會把不支持台獨，變成反對台獨？除了這個之外，他本來就希望兩岸能夠和平交流，這個美國從來沒有反對過。

「所以馬英九去簽23項協議，美國也是支持的啊！」郭正亮提到，外交這種東西是成果決定，嘴巴吹牛都沒用，比如吹牛說我備戰、所以我可以避戰，但是到時候你才知道，烏克蘭備戰了八年還是照打！所以重點是，你還是要有磨合的努力，磨合就是結果論：你們真的有見到面嗎？

「蔡英文接到解放軍空軍的電話，這不算接觸！」郭正亮指出，你堅持沒有前提的互動，這是你自己講的，你自嗨而已，因為你這個立場人家不接受！總之就是兩岸的接觸沒有發生。所以看現在大陸在做什麼？大陸開放台灣的旅遊團去大陸，我們台灣還是拒絕，因為我們台灣說，大陸旅遊團也要來台灣，為什麼台灣一定要這樣堅持？因為希望海基、海協能夠碰面，他現在千方百計就是希望兩岸既有的機構能夠碰上面。

郭正亮強調，可是大陸不要跟你碰面，大陸就說如果是民生的、事務性的，我們各自開放，不需要碰面。那台灣為什麼要碰面？他就是要對外宣傳說，你看我沒有九二共識，照樣碰面，那大陸不要配合你。可是沒有配合，國際上就不會認為你們有對話跟交流。所以孫曉雅這句話事實上是很清楚的，她是在跟大家講說，你民進黨政府執政了七年，兩岸就斷了，對話跟交流就停了，這就是一個事實。

「然後你還要在那邊狡辯說：有啊，我主張對話跟交流！只是不要前提。你就自己繼續嗨吧，嗨到民國兩百年還是繼續見不到！」郭正亮直言，所以就是現在這個僵局，沒有辦法對話跟交流，到底問題出在哪裡？民進黨當然說，對方不要九二共識，就是不跟我見，就在那邊互怪，互怪這種東西都沒有用，國際社會不會去管你，他只管你們到底有沒有見到面？