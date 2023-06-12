台中市政府警察局霧峰分局偵查隊年約50歲的劉姓小隊長疑涉嫌貪汙，12日下午在分局辦公室遭檢方當眾帶走。（示意圖/shutterstock達志影像）

台中市政府警察局霧峰分局偵查隊年約50歲的劉姓小隊長涉嫌偵辦案件時洩密，12日下午在分局辦公室遭檢方帶著憲兵隊當眾帶走，檢方偵訊後向台中地院依照洩密罪嫌聲押，至於外傳涉貪尚在調查；霧峰警分局表示，案由分局主動報請偵辦，倘聲押獲准，本分局將依法予以停職處分，並追究相關人員考監責任。

據悉，劉姓小隊長從警至今30餘年，平時做事勤懇、盡責。霧峰警分局近期偵辦網路販賣大麻毒品案件，每每溯源跟監蒐證時，嫌犯彷如知道警方行動般有所防備，懷疑似有員警洩密，主動報請檢察官調查，發現偵查隊劉姓員警涉有嫌疑。

今日下午檢方帶著憲兵隊前往霧峰警分局進行搜索，並當眾人的面將劉姓小隊長帶回，檢方漏夜偵訊，依照洩密罪嫌向台中地院聲押，至於外傳涉嫌貪汙尚在調查。

霧峰警分局表示，霧峰分局偵辦網路販賣大麻毒品案件，於向上溯源實施跟監蒐證時，發現犯嫌疑似預知警方行動而有防備之舉，懷疑似有員警洩密，經向承辦檢察官報告，檢察官指示不法部分另案秘密調查；案經檢察官指揮內政部警政署政風室、台中市政府警察局督察室、政風室及霧峰分局進行蒐證調查，發現偵查隊劉姓員警涉有嫌疑。

霧峰警分局指出，12 日由檢察官帶領專案小組成員，針對劉員住處、使用車輛及辦公處所實施搜索並查扣相關證物，全案於調查偵訊後移請檢察官複訊，並向台中地方法院法官聲請羈押，倘聲押獲准，本分局將依法予以停職處分，並追究相關人員考監責任。

霧峰警分局分局長陳祥麟要求同仁恪遵紀律，並要求單位主管落實內部管理 工作。他說，發現員警有異常癥候即應多加關懷並即時約制、規勸，避免發生違法、違紀案件，本分局秉持整飭警察風紀決心，勇於面對問題，秉持不掩飾、不庇縱精神，維護警察形象。

檢方複訊後，認為涉洩密嫌重大，已向法院聲請羈押，至於是否涉及貪汙，進一步追查。

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