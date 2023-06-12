對於台北市議員鍾沛君指控朱學恒、雲林縣議員陳芳盈指控朱凱翔性騷，資深媒體人董智森認為，藍營老虎2支牙被剪掉，對民進黨選舉來講是有利的！

董智森12日在中天電視《大新聞大爆卦》指出，「其實我也不覺得朱大是藍營，我跟他認識非常久，他那時候上電視是我在主持」，他只罵馬英九，因為馬英九是執政黨，他主要是針對誰執政就誰該負責，他是這樣的心態。現在綠營都很高興，其實朱學恒絕對不是藍營名嘴。

董智森認為，現在一件接一件爆出來的話，當然很多焦點就可以被轉移了，綠營像今天爆出陳其邁過去的助選員被強迫去職，這些東西都很難堪。

董智森直言，對民進黨來講剛好都一個一個抵銷，能夠討論多久？就1天而已。以前這樣一個案子討論2個星期到1個月，現在是馬上就有新的，對民進黨來講這是好事啦，因為民進黨很怕燒得很大。

董智森強調，「我覺得不管是朱凱翔或朱學恒」，今天被拿出來講的話，那當然對他們來講要消失一陣子了，他們都是批評民進黨的，那對民進黨選舉來講是有利的，等於無形中把藍軍的老虎的2支牙剪掉了。

董智森分析，不要認為很多議題是很單純，其實最後都是為了選舉，這選舉操盤以後，裡面有一些這樣子背後的意義的時候，其實就會影響到大局。

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