根據理柏資料，投資人在迄7日止一周，從全球股票基金淨流出188.4億美元，為3月15日以來資金淨流出規模最大一周。

其中美國與歐洲的基金各淨流出164.4億美元和22.6億美元，新興市場達39.4億美元為去年3月以來最大淨流出規模。但亞洲基金淨流入3.75億美元。

在各股票基金方面，全球科技股基金淨流出7.36億美元，終止連續淨流入四周的走勢。公共事業股基金淨流出5.52億美元。但工業股基金卻淨流入6.1億美元。

相反地，全球貨幣市場基金同期淨流入559.1億美元創新高，為4月5日以來淨流入規模最大一周。至於全球債券基金也淨流入40.2億美元，為連續十二周淨流入。

瑞銀全球財富管理投資長海夫勒（Mark Haefele）說，隨著各國央行基準利率達至頂峰，和危及經濟前景的風險不斷增加，建議投資人增持債券，在市場開始反應利率下降之前，先鎖定目前相對較高的債券殖利率。

他認為就目前不錯的債券殖利率，和在經濟放緩而要尋求資本報酬等情況下，高信評等級債券是具吸引力的投資機會。

因此迄7日止一周全球公債基金淨流入22.1億美元為連續七周淨流入，連低信評的高收益債基金也淨流入19.9億美元，扭轉前周淨流出的局面。其中新興市場債基金淨流入4.48億美元，終止連續六周淨流出局面。