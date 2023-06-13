義大利街頭因疫情人煙稀少，位於米蘭倫巴第大區。（鄧予立提供）

義大利米蘭大教堂及廣場上的雕像，位於米蘭倫巴第大區。（鄧予立提供）

義大利米蘭大教堂，位於米蘭倫巴第大區。（鄧予立提供）

義大利蒙特拿破崙大街，位於米蘭倫巴第大區。（鄧予立提供）

香港亨達集團創辦人兼榮譽顧問鄧予立是著名企業家及金融家，更是旅遊達人，73歲的他，迄今已遊歷148國，疫情期間，大家關在家裡，他則在這段期間周遊列國，他將防疫期間遊歷寫下《旅遊記疫：老玩童深度遊瑞士》、《旅遊記疫：老玩童西藏自駕遊》，記錄著疫情期間的旅遊視角及珍貴的旅遊經驗，並分享「老玩童」如何玩出人生新高度。

玩遍世界的鄧予立，特別在義大利待了100多天，走遍義大利20個大區，疫情期間，他採用自駕的方式，從瑞士南部來到義大利的倫巴第大區，相較乘搭公共交通工具，疫情期間，他選擇相對安全的交通方式，「米蘭」因而成為他旅遊義大利大城小鎮時的中轉站，在這裡留下不少足跡，也結下了深厚的情緣。

米蘭曾是古羅馬帝國時期最繁榮的城市之一，在公元286至402年間一度成為西羅馬帝國的首都，擁有非常豐富的文化遺產，自古以來就是義大利的經濟中心，19世紀後期成為工業重鎮，在宗教上也有代表性的「米蘭主教座堂」（Duomo di Milano）， 儼然是米蘭的象徵，興建於1386年，於1965年竣工，米蘭大教堂是歐洲第3大教堂，僅次於梵蒂岡聖彼得大教堂（Basilica di San Pietro in Vaticano）和西班牙塞維利亞主教座堂（Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla），但它的意義不只限於宗教面，也代表世界建築史和文明史的奇蹟。

疫情期間，教堂大門緊閉，拒遊人於門外，他站在荒蕪的廣場上，疫情解封後，他重返此地，又是熙來人往的人潮， 疫情前後的遊歷，讓他想到，義大利盲人國寶男高音歌手安德烈‧波切利（Andrea Bocelli）在疫情期間舉辦的線上音樂會，在這場音樂會後，安德烈‧波切利寫下，「歷史告訴我們，在這一切結束後，春天會比我們記憶中的任何一個春天還要燦爛。」

疫情後，人們嚮往旅遊，也就像安德烈‧波切利所描述的春日般燦爛，鄧予立用攝影鏡頭紀錄義大利之美，日前在華山展出《「老玩童遊義大利」鄧予立個人攝影展》，將疫情期間拍攝的數萬張照片，汲取精華展出接下來也預計出版義大利遊記，上、中、下三冊完整記錄疫情期間遊歷。