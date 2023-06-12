雲林縣縣議員陳芳盈12日早上在臉書控訴遭名嘴朱凱翔性騷擾，晚間8點許在臉書發表「給還在上朱凱翔節目的朋友的一封信」，面對連日壓力身體不支，深夜11點許她在臉書上傳1張躺在病床的照片，表示因多日難以成眠心力交瘁，3天2度進急診室，眼睛整個腫起來，正1個人躺在醫院打點滴。

陳芳盈痛揭去年1月11日，朱凱翔邀她和另外一男一女兩個的朋友去KTV唱歌。然後，朱凱翔就當著另外二個人的面對她說了二次「我可以和妳打炮嗎？」陳芳盈直言，「讓我炸裂的是」，朱凱翔聲援鍾沛君，痛批朱學恒「噁心到不行」，「我真的像被五雷轟頂一樣」，腦袋嗡嗡作響：「你憑什麼，你比朱學恒噁心一百倍！」

陳芳盈於12日下午接到本報記者電話時，即表示這幾天因挺身而出自爆遭朱凱翔性騷，壓力很大，身心都受到嚴重影響，身體狀況很差，眼睛疑因免疫力降低受感染紅腫，正在家裡休息，沒想到深夜就因眼睛病情惡化，前往醫院接受治療。

陳芳盈今晚在臉書貼照片表示，多日難以成眠，心力交瘁，三天兩度進急診室，眼睛整個腫起來，正一個人躺在醫院打點滴。

網友紛紛在臉書留言「別這樣，真令人心疼，加油！我們要堅強勇敢面對惡勢力」、「勇敢的面對，走出陰暗面。想想妳的選民，大家期待妳替他們主持正義、福利、公道。不要再踏入死胡同，明天會更好」、「請託太多，行程太多，趁機好好休息一下」、「辛苦了，加油，早日康復，我們都是你最強的後盾」。

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