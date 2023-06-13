蟬聯年度最有價值球員（MVP）的台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新北國王隊39歲老將楊敬敏今天直喊意外，而總冠軍賽國王以2比3落後富邦勇士隊，他說，已無退路，就等14日比賽。

楊敬敏表示，他未設下任何個人獎項目標，只想幫球隊拿下每場勝利，最終目標總冠軍，很意外再度獲獎，「我真的以為會是（隊友）林書緯」。

總冠軍賽第5戰，國王晚間在主場新莊體育館迎戰勇士，雖克服最多18分落後，並在決勝節一度扳平，可惜關鍵時刻欠缺適時一擊，以105比111輸球，在7戰4勝制系列賽以2比3落後，讓對手搶先聽牌。

國王總教練萊恩（Ryan Marchand）出席賽後記者會時表示，這是團隊在系列賽防守最差的1場，讓對手予取予求，下半場雖改變策略，多採區域防守、陣容輪替， 收到部分成效，但為時已晚。

楊敬敏說，他第4節狀況不佳，比賽就是這樣，一翻兩瞪眼。

總冠軍賽第6戰14日在勇士主場台北和平籃球館登場，國王面臨背水一戰，萊恩表示，如果想延續戰線，每名球員從一開賽就須保持高度專注力。