投資人觀望美歐日央行的決策結果，Fed很可能自去年1月來首度凍結利率，周一美元指數延續上周跌勢，收跌0.1％在103.43。

美國10年期公債殖利率幾近持平，漲不到1個基點在3.753％；2年期美債殖利率只漲1個基點來到4.613％。數據供應商FactSet調查預估，美國5月消費者物價指數（CPI）年增率，可望從4月的4.9％再放緩到4.2％，但仍是Fed2％目標的2倍有餘。美國5月通膨數據在Fed發布決策前夕出爐，Interactive Brokers資深經濟學家托瑞斯（Jose Torres）指出，若5月CPI報告符合預測，Fed將陷入兩難選擇，因為通膨壓力仍在，真的按下升息暫停鍵，恐向市場傳遞錯誤訊息。

根據芝商所（CME）FedWatch工具，Fed在13～14日例會按兵不動的機率，目前仍在70％左右。《路透》上周發布的調查也顯示，超過90％受訪經濟師預期，Fed本周讓聯邦基金利率留在5％-5.25％，其餘少數認為會升息1碼。

不過Fed停下升息腳步不代表緊縮循環結束，逾三分之一受訪者指出，Fed今年內至少會再升一次，而預測6月暫停後於7月恢復升息的占多數。

但花旗首席美國經濟學家荷倫霍斯特（Andrew Hollenhorst）認為，就經濟數據來看，6月升息還是7月升並無太大差別，他預測6月和7月各升1碼。

歐洲央行（ECB）15日發布利率決策，根據《路透》調查，鑑於通膨仍舊棘手，ECB料宣布升息1碼，7月再升一次後便暫時收手。至於緊接著16日公布政策聲明的日本央行（BOJ），應會繼續維持負利率，也不會調整殖利率曲線控制政策。