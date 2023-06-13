69歲的柏南克9日接受《紐約時報》專欄作家索默（Jeff Sommer）專訪，暢談當前美國面臨的幾個棘手問題，包括銀行擠兌、通膨、金融穩定的威脅。

針對3月的銀行風暴，2014年卸下聯準會主席職務的柏南克指出，金融系統看似穩定下來，但你永遠不知道接下來會發生何事。他以2007年刮起的全球金融風暴為例，沒有立即意識到其破壞性，他坦承花了數月時間才理解此危機的嚴重程度。

要避免類似矽谷銀行的擠兌噩夢重演，柏南克建議，打破目前銀行存款保險25萬美元的上限，只是存款大戶得繳一些保費。

柏南克與其他兩名學者戴蒙德（Douglas W. Diamond）、戴布維格（Philip H. Dybvig），因研究銀行業與金融危機成果卓著，去年共同摘下諾貝爾經濟學獎桂冠。他們認為銀行若爆發擠兌演變成金融危機，會帶來嚴重的經濟問題。

柏南克表示，聯準會要讓通膨回到2％目標需要時間，2％雖不是「理想」數字，但必須堅守這個目標，否則有損聯準會的可信度，任何提高通膨目標的意圖會引發國會採取行動，帶來反效果。

至於AI會不會泡沫化？柏南克指出，很難在泡沫還在成形時，確認是否泡沫化，當泡沫存在時，也很難找出應對之道。

柏南克說，AI股價在整體經濟環境令人憂心的情況下大漲，到底算不算泡沫，取決於AI是否如部分人士認為的是具變革性的科技。